Evotec-Aktie: Nicht schlecht, Herr Specht!

Die Evotec-Aktie hat in der vergangenen Woche einen bullischen Wimpel auf der Oberseite durchbrochen und sich wieder in den Aufwärtstrend eingeordnet. In dieser Woche gelang der nachhaltige Sprung über das im Januar markierte Mehrjahreshoch von 43 Euro. Möglicherweise kommt es nun im Rahmen einer Gegenbewegung zum Test des überwundenen Ausbruchspunkts von oben. Wird der Test bestanden, steht einem weiteren Anstieg nichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



