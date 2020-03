Evotec Aktie: Neue Euphorie!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat sich vom allgemeinen Corona-Schock wieder einigermaßen erholt. Am Freitag bereits stiegen die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens von 20,87 auf 21,77 Euro, am Montag ging es bis Börsenschluss hinauf auf 22,61 Euro. Auch der Dienstag startete für Evotec im Plus, kurz nach Eröffnung knackte die Aktie die Marke von 23 Euro deutlich. Möglicherweise hat die neue Euphorie auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



