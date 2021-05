Evotec-Aktie: Nächstes Ziel im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Seit einigen Wochen läuft es rund bei der Evotec-Aktie. Seit dem 12. Mai konnte der Kurs um starke 12 % zulegen. Damit nähert sich die Aktie wieder ihrem Jahreshoch (43 EUR).

Erreicht wurde dieses Ende Januar. Schaut man sich den bisherigen Chartverlauf in 2021 an, sticht sofort die hohe Volatilität ins Auge. So ist das Chartbild geprägt von einem ständigen auf und



