Evotec Aktie: Nächste Tops in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ging leicht erholt in die neue Woche. Die nächsten Tops sind schon wieder in Sicht, meinen die Analysten mit Blick auf die Marke von 25 Euro, die nunmehr überwunden worden ist. Es ging um +1 % nach oben. Der Wert hat dabei keine neuen Nachrichten produziert, allerdings ist die Stimmung am Markt insgesamt wieder besser geworden. Der Aufwärtstrend sollte zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung