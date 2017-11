Evotec-Aktie: Mittlerweile deutlich übertrieben?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Aktionäre des Biotechunternehmens Evotec benötigen derzeit starke Nerven: Ihr Investment krachte vom 10-Jahres-Hoch am 04. Oktober 2017 bei 22,38 Euro auf bis 13,69 Euro (Schlusskurs gestern) in den Keller. Auch heute präsentiert sich die Aktie schwächer und rutscht unter die Marke von 13,40 Euro. Damit summiert sich der Kursverlust in der 1-Monats-Betrachtung auf ganze 25%. Dennoch...