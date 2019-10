Evotec Aktie: Millionen Frauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Ein kleiner Rückblick: Diese Woche meldete Evotec eine neue Kooperation und den Abschluss einer Lizenzvereinbarung. So soll Celmatix Inc. ein neuer Kooperationspartner werden. Celmatix? Die sind laut Evotec in der Präzisionsmedizin aktiv und zwar mit einer „proprietären Multi-Omics-Plattform". Ziel der Partnerschaft soll die Entwicklung von präklinischen Programmen sein für Erkrankungen, die sich auf die „reproduktive Gesundheit von Frauen auswirken".



