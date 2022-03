Evotec Aktie: Mal was Positives von Bayer. Leerverkäufer halten sich weiter zurück. Stimmt Vieles.

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Evotec Aktie musste in letzter Zeit sich von den Kursen über 40,00 oder über 30,00 EUR verabschieden. Gründe gab es einige: Die ganze Biotechnologiebranche musste den Gunstentzug des Kapitalmarktes hinnehmen. Bei Evotec hatte es im Vorfeld kräftige Kursavancen im Rahmen eines Short Squeeze im Zusammenhang mit der drohenden Melvin Capital „Pleite“ gegeben, was nach Meinung vieler professioneller Anleger zu einem Überschiessen der Kurse geführt hatte. Und neben einer gewissen Kursberuhigung hatte dann das Scheitern eines Bayer/Evotec-Wirkstoffs in sehr fortgeschrittener klinischer Phase einen weiteren „Schubs“ nach unten gegeben.

Und jetzt. Nach neuen Tiefs im Umfeld der Börsenturbulenzen „rund um den Krieg in der Ukraine“, scheint die Aktie wieder Richtung Süden zu gehen. Passend dazu meldet die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) heute eine Meilensteinzahlung in Höhe von 3 Mio EUR von der Bayer AG erhalten. Eine weitere vielversprechende niedermolekulare Substanz aus der Evotec-Bayer Multi-Target-Forschungsallianz sei in die klinische Phase II zur Untersuchung als potenzielles Medikament gegen diabetischen neuropathischen Schmerz („DNP“) vorangeschritten. Weniger der Betrag der Milestonezahlung, sondern die Tatsache des Einsteigens in die klinische II-Phase ist das Wichtige an dieser Nachricht.

Evotec Aktie kann Perspektiven aus diesem Milestone ziehen

Welche Krankheit wird adressiert? DNP ist eine verbreitete chronische Erkrankung, die mit neurologischen Schäden einhergeht, die ihre Ursache in den hohen Blutzuckerwerten diabetischer Patienten haben. DNP kann durch kleinste Berührungen ausgelöst werden, durch die der Körper spontan Schmerzsignale an das Hirn sendet. Damit kann DNP die Lebensqualität von Menschen, die mit der Krankheit leben, erheblich senken. Und die klinische Prüfsubstanz BAY 2395840 ist ein oraler Antagonist des Bradykinin-Rezeptors B1 („BDKRB1“), der für das Schmerzempfinden eine Rolle spielt.

Bayer hat nun eine klinische Phase-II-Studie initiiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von BAY 2395840 bei DNP-Patient:innen im Vergleich zu einem Placebo zu untersuchen. Es wird erwartet, dass die Phase-II-Studie bis Ende des Jahres 2022 andauern wird.

Dr Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns, dass Bayer mit der klinischen Phase-II-Entwicklung eines Programms aus unserer Multi-Target-Forschungsallianz voranschreitet. Die Rolle des Bradykinin-Rezeptors B1 für das Schmerzempfinden ist gut dokumentiert. Wir sind zuversichtlich, dass der hochselektive BDKRB1-Antagonist BAY 2395840 gute Chancen hat, eine neue therapeutische Option für DNP-Patient:innen zu liefern, die dringend benötigt wird.“

Evotec Aktie findet – wichtiges Signal – kaum noch das Interesse der Shortseller

Derzeit sind in Summe 1,18 % der Evotec Aktien in meldepflichtigen Positionen (mindestens 0,5%) leerverkauft – „short“. Selbst wenn man die vielleicht in zwei- oder dreifacher Positionsgrösse nicht meldepflcihtigen Shortpositionen hinzurechnet, ist die Erwartung auf fallende Kurse der Evotec Aktie im langjährigen Vergleich eher gering ausgeprägt. Natürlich hat der Short Squeeze im „Gamestop-Zusammenhang“ die Shortseller bei der Evotec Aktie vorsichtiger werden lassen, aber selbst diese Vorsicht erklärt nur teilweise die relativ geringe Shortquote. Also sollte erstmal von der Shortsellingseite keine Störung eines möglichen Kursanstiegs ausgehen.



