Evotec Aktie: Langweiliges Hin und Her!

Evotec Aktie: Bereits seit geraumer Zeit ist das Wertpapier damit beschäftigt Hin und Her zu schwanken. Es kommt kein Trend in die eine oder andere Richtung zustande. Damit pendelt der Anteilschein wohl in der nächsten Zeit weiterhin in der Range von ca. 17,00 bis 27,00 Euro. Aus kurzfristiger Sicht ist positiv zu erwähnen, dass die Unterstützung um 21,50 Euro gehalten hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



