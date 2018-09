Evotec Aktie: Langsam aber sicher!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Zeiten von sensationellen Kurssprüngen sind für die Anleger von Evotec wohl erstmal vorbei. In den letzten Tagen bewegte sich die Aktie des Unternehmens an der Börse nur sehr langsam und kam kaum vom Fleck. Das ändert sich auch am Montagmorgen nicht, wo Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent bisher nicht der Rede wert sind. Positiv festzuhalten bleibt aber, dass Evotec ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.