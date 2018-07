Evotec-Aktie: Kurz vor einer wichtigen Hürde!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nach einem zunächst schwachen Frühling, der den Kurs Ende März in eine steile Abwärtsbewegung zwang, bestimmen die Käufer seit Mitte Mai wieder das Geschehen. Der Kursrückgang konnte im Bereich von 12,30 Euro gestoppt und in der Folge eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Diese verläuft bislang in zwei Wellen. In der ersten Welle ging es bis Anfang Juni bis auf knapp 15,80 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.