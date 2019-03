Evotec-Aktie: Kommt nun der Angriff auf das Mehrjahreshoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie hat sich nach dem deutlichen Rücksetzer im Dezember wieder nach oben arbeiten können. Am 5. Dezember verlor die Aktie an nur einem Tag 16,88 Prozent an Wert, was gleichbedeutend war mit dem achtschlechtesten Tagesergebnis in der Kurshistorie des Biotechunternehmens. Doch inzwischen hat sich der Kurs wieder über das Ausgangsniveaus des Rücksetzers zurückkämpfen können, das Dezember-Hoch bei 21,15 Euro wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.