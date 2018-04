Evotec-Aktie: Kommt bald Bewegung ins Spiel?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In Zusammenarbeit mit Bayer konnte das Biotechnologie-Unternehmen Evotec Erfolge vermelden. Eine vielversprechende Substanz zur Bekämpfung der Frauenkrankheit Endometriose wurde in die Phase I überführt. An der überaus schmerzhaften Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut leiden weltweit rund 176 Millionen Frauen.

Aktuelle Einschätzungen der Aktie: Kurs kommt nicht vom Fleck!

Der Kurs der Aktie notiert aktuell auf einem stabilen Niveau von etwa 14,60 Euro. Damit verfolgt der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.