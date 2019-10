Evotec Aktie: Der Knaller schlechthin!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec könnte in den kommenden Tagen der neuen Woche sehr stark werden. Das Papier hat ohnehin zuletzt mehr als 2 % zugelegt. Zudem aber glänzt es mit guten Nachrichten. So wurde zuletzt deutlich, dass das Halbjahresergebnis gut ausfällt. Die Prognose für die Geschäftszahlen des gesamten Jahres fallen zudem ebenfalls stark aus. Dies sind Faktoren, die das Papier in die Lage versetzen,



