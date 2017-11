Evotec-Aktie: Die Katastrophe nimmt ihren Lauf

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das darf doch nicht wahr sein: Die Evotec-Aktie setzt den Kursrutsch auch zum Start in die neue Woche unvermindert fort und fällt um fast 11% zeitweise sogar unter die 14,00-Euro-Marke. Bereits in der vergangenen Woche ging es um 12,3% in den Keller. Weniger hatten die Papiere des Biotech-Unternehmens zuletzt im August gekostet. Seit ihrem Mehrjahreshoch von 22,50 Euro Anfang...