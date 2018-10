Evotec-Aktie: Kann sich der Kurs wieder stabilisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bereits vor ein paar Tagen fiel der Kurs der Evotec-Aktie unter die 200-Tagelinie zurück und kämpft nun um einen Wiederanstieg. Die anderen beiden Durchschnitte gelten ohnehin schon länger als Widerstände. In dem Chart ist ein klarer Abwärtstrend zu sehen. Die Aufwärtsbewegungen halten sich vor allem in den letzten Wochen sehr in Grenzen. Der Relative Stärke Index verweist auf einen überverkauften Bereich, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.