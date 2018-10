Evotec-Aktie: Jetzt lebt der Titel wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte am Montag Kursgewinne in Höhe von 3,6 % für sich verbuchen. Der Wert dürfte in den Augen vieler Chartanalysten aber noch immer vor massiven Rücksetzern stehen, da der Abwärtstrend nicht vorbei ist. Dennoch haben sich nunmehr die Chancen auf eine Aufwärtsphase wieder vergrößert. Es käme jetzt darauf an, die Marke von 17 Euro zurückzuerobern. Dann erst würden die Chancen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.