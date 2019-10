Evotec Aktie: Jetzt kommt der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat in den vergangenen Wochen eine kleine Berg- und Talfahrt hinter sich. Ohne nähere oder besondere wirtschaftliche Hintergründe kam es nach Gewinnen stets zu einer Gewinnmitnahme, die den Wert wieder unter die Marke von 20 Euro nach unten führte. Der Wert konnte am Donnerstag den Schritt in Richtung von 20 Euro wieder aufnehmen. Jetzt eröffnet sich erneut die Chance auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung