Evotec-Aktie: Jetzt kann alles ganz schnell gehen...

Anteilseigner von Evotec brauchen aktuell starke Nerven: Ihr Investment krachte vom 10-Jahres-Hoch am 04. Oktober 2017 bei 22,38 Euro auf bis 13,66 Euro (Schlusskurs gestern) in den Keller. Damit summiert sich der Wochenverlust auf ganze 27% - auf Jahressicht steht jedoch noch ein deutlicher Kursgewinn in Höhe von 154% auf der Anzeigetafel, damit zählt die Aktie des Biotechunternehmens...