Evotec Aktie: Jetzt fehlt nicht mehr viel!

Die Aktie von Evotec ist auf dem besten Wege, die derzeitige Seitwärtsbewegung nach oben zu durchbrechen. Nach erneut positiven Nachrichten in den letzten Tagen konnte das Papier bis zum Mittwoch auf rund 15,40 Euro zulegen und damit die 200-Tage-Linie durchbrechen. Am Donnerstag setzten sich die Gewinne bei Handelsstart fort, ein Plus von 1,5 Prozent ließ sich feststellen und beförderte Evotec auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.