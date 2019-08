Evotec Aktie: Jetzt einsteigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist am Mittwoch mit einem weiteren Plus von 2 % in den Fokus gerückt. Der Wert konnte damit den Aufwärtstrend vom Dienstag fortsetzen und bietet die Chance auf einen Ausbruch in Richtung von 27 Euro, um dann auch 30 Euro anzugreifen. Die Analysten sehen einen sehr klaren und starken Aufwärtstrend.

Sehr gut

Evotec konnte die jüngste kleinere Krise, basierend auf Gewinnmitnahmen, souverän ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung