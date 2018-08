Evotec Aktie: Ist der Weg jetzt frei?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wie es scheint, konnte sich die Aktie von Evotec von einem kleineren Durchhänger in der Wochenmitte schnell wieder erholen. Bei Handelsbeginn am Freitag notieren die Anteile wieder über der Marke von 20 Euro und damit über einer vor allem psychologisch wichtigen Grenze. Gute Nachrichten für Anleger gibt es außerdem von den Leerverkäufern. Die haben sich in den letzten Tagen aus dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.