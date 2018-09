Evotec Aktie: Ist die Party jetzt vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec konnte an der Börse erst kürzlich ein Hoch aus dem Jahr 2017 übertreffen, dieses Niveau jedoch nicht lange halten. Der Ausbruch über die Marke von 22,70 Euro darf am Wochenende nach einem deutlichen Rücksetzer am Freitag wohl vorerst als gescheitert gelten. Um 3,5 Prozent ging es am Freitag abwärts bis auf 21,30 Euro. Vieles spricht jetzt dafür, dass die Korrektur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.