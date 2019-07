Evotec-Aktie: Ist ein Investment weiterhin sinnvoll?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In einem schwächelnden Gesamtmarkt steht auch die Aktie des Biotechunternehmens Evotec in dieser Woche unter Abgabedruck. Die Verluste halten sich jedoch in Grenzen. In der vergangenen Woche gelang den Käufern der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch. Dementsprechend ist die aktuelle Phase prädestiniert dafür Gewinne mitzunehmen und den überkauften Zustand abzubauen. Das Chartbild ist derweil bullisch einzuschätzen. Der Kurs verläuft oberhalb der ...



