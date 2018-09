Evotec Aktie: Ist die Euphorie verflogen?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nächste Woche steigt Evotec in den MDAX auf und schlägt damit ein Stück weit ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf. Mit Blick auf die Zukunft ist aber längst nicht jeder euphorisch. Zwar gibt es Stimmen wie die der Deutschen Bank, welche Evotec noch eine glorreiche Zukunft voraussagen. Dem Gegenüber stehen aber fast genauso viele Analysten, die deutliche Zweifel an Evotec ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.