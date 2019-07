Evotec Aktie: Immer mehr Anzeichen für neue Tops

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie: Nicht mehr aufzuhalten

Auch am Freitag hat die Aktie von Evotec in den ersten Stunden Zeichen gesetzt. Immerhin ging es für die Aktie nicht mehr bergab, so die Signale der ersten Analysten, auch wenn viele Investoren mit Gewinnmitnahmen gerechnet hatten. Denn Evotec hat derzeit bereits ein Zwischenhoch erreicht und weiter nach oben geschoben. Nun wird sich die Aktie weiter verstärken, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



