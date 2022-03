Evotec-Aktie: Hier liegt der Schlüssel!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hat vor dem Wochenende ihre Erholungsphase beendet. Um fast drei Prozent ging es mit den Papieren des Wirkstoffforschungs-Unternehmens im Xetra-Handel am Nachmittag zurück auf rund 25,20 Euro. Das bedeutet auf Wochensicht zwar noch immer ein Plus von knapp sieben Prozent. Im zurückliegenden Monat allerdings hat die Evotec-Aktie fast 30 Prozent an Wert verloren. Dabei hatte das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung