Evotec Aktie: Heftiger Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

So mancher Anleger von Evotec dürfte sich im heutigen Handel ungläubig die Augen gerieben haben. Nachdem die Aktie des Unternehmens sich in den letzten Wochen hervorragend schlug und für saftige Zugewinne sorgte, ging es im heutigen Handel um satte 6,7 Prozent bergab. Zwar warnten zuvor schon Analysten vor einer möglichen Korrektur, dass diese sich in dieser Höhe abspielen würde, überrascht aber ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.