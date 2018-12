Evotec Aktie: Gute Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotecs Vorstandschef Werner Lanthaler blickt mit viel Optimismus in die Zukunft. Gegenüber Vertretern der Medien sagte er kürzlich, dass sein Unternehmen das Tempo bei Kooperation nochmals erhöhen wolle. Im Jahr 2019 können sich Anleger also allem Anschein nach auf noch mehr neue Partner als in diesem Jahr freuen.

Die Aktionäre sind skeptisch!

Obwohl das im ersten Moment gut klingt, verhalten die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.