Evotec-Aktie: Gelingt jetzt der große Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

wie bereits in meiner letzten Analyse zur Evotec-Aktie beschrieben, bin ich von einer einsetzenden Korrektur ausgegangen. Diese wurde durch das Verkaufssignal in der wöchentlichen Stochastik ausgelöst. Der Kurs der Evotec-Aktie korrigierte daraufhin auch nach unten, festigte sich in den letzten Tagen aber schon wieder.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Aufwärtstrend intakt!

Solange der Aufwärtstrend der Evotec-Aktie intakt bleibt, besteht wenig Gefahr für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.