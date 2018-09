Evotec Aktie: Geht hier noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem Evotec an der Börse vor nicht allzu langer Zeit an der Marke von 23 Euro nach unten abprallte, war in den letzten Tagen etwas die Luft aus der Aktie gekommen. Zumindest die Investmentbank Oddo BHF ist aber überzeugt davon, dass die Rallye sich noch fortsetzen wird. In einer aktuellen Studie wird nicht nur die Kaufempfehlung erneut bestätigt, das Kursziel wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.