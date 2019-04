Evotec Aktie: Geht es nur noch bergab?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie: Wichtig für Investoren

Evotec konnte am Donnerstag den Kurs vom Vortag erneut nicht halten. Jetzt wird es etwas enger, so die Meinung von Chartanalysten. Noch immer ist der Wert in einem starken und massiven Aufwärtstrend. Nur: die Aktie kann in den kommenden Tagen bei weiteren Verlusten die nächste Unterstützung bei 22 Euro erreichen. Dies wäre ein erstes Signal dafür, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Mark de Groot.