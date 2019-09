Evotec-Aktie: Geht es nun wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Trotz einer guten Halbjahresbilanz und einer Prognoseanhebung ist die Evotec-Aktie Mitte August stark unter Druck geraten. Es kam zu zwei überaus verlustreichen Tagen, bei dem der Anteilsschein mehr als 22 Prozent an Wert einbüßte. Grund für den Abverkauf waren vor allem die vielen Leerverkäufer, die sich in dem Titel tummelten und auf fallende Kurse setzten. Am 20. August sank die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung