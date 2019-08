Evotec-Aktie: Geht es jetzt wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie ist in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten und verlor in zwei Tagen mehr als 20 Prozent an Wert. Bei 18,18 Euro wurde ein neues 6-Monats-Tief markiert. Zuvor hatte das Biotechunternehmen seine Bücher geöffnet und Einblick in die Zahlen zum ersten Halbjahr gewährt. Die Bilanz konnte sich durchaus sehen lassen. Während die Konzernerlöse um 16 Prozent auf 207,1 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung