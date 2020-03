Evotec Aktie: Ganz stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec konnte am Freitag einmal mehr ihre ansehnliche Stärke demonstrieren. An diesem Tag ging es an den Börsen allgemein leicht aufwärts, Evotec setzte sich mit einem Plus von 1,23 Prozent aber recht deutlich ab. Zwar reichte das nicht, um die psychologisch wichtige Marke bei 20 Euro zu überschreiten, doch was nicht ist, kann ja noch werden.

Es ist noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung