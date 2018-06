Evotec Aktie: Evotec kann sich behaupten!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die letzten zwei Handelstage verliefen für die wenigsten Anleger erfreulich und auch am Mittwoch startet der DAX mit Verlusten in den Tag. Diesem Trend konnte sich auch die Aktie von Evotec nicht entziehen. Dennoch kann das Papier sich auf einem guten Niveau halten. Am Mittwoch gab das Papier am Morgen um 1,4 Prozent nach und fiel damit auf 14,72 Euro herab. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.