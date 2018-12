Evotec-Aktie: Es wird brisant!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec musste auch am Freitag fallende Kurse hinnehmen. Der Wert gab zwar nur minimal nach, bewegt sich nun jedoch munter auf die nächste Kursuntergrenze zu. Diese verläuft in Höhe von 17 Euro. Darunter wäre viel Platz für Kursverluste bis zu 16 Euro, warnen die Chartanalysten an und verweisen darauf, dass die Abwärtsrisiken in den kommenden Wochen größer seien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.