Evotec-Aktie: Sie sehen das anders!

Die Aktie von Evotec kommt nicht mehr in die Spur. Nachdem die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens sich in der vergangenen Woche zunächst etwas stabilisiert hatten, geht der Ausverkauf seit Freitag weiter. Von gut 28 Euro am Donnerstag ging es im Xetra-Handel mit der Evotec-Aktie hinab auf 25,90 Euro zum Börsenschluss. Auch die neue Börsenwoche startete mit weiteren Abschlägen. Und kurz nach zehn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



