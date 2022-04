Evotec-Aktie: Es geht um Millionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec hatte in den vergangenen Handelstagen Licht und Schatten erlebt. Nachdem die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens am Dienstag bis auf 28,63 Euro nach oben gezogen waren, ging es am Mittwoch wieder auf 27,48 Euro zurück. Doch bereits am Donnerstag verbesserte sich die Evotec-Aktie wieder auf 28,24 Euro. Dass es am Freitag ebenfalls weiter leicht bergauf geht, könnte mit einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung