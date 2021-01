Evotec Aktie: Es fließen Millionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie von Evotec ist mit einem kleinen Sprung auf annähernd 31 Euro in den Handel am Dienstag gestartet. Das Plus von fast drei Prozent bei den Papieren des Hamburger Wirkstoffforschungs-Unternehmens allerdings hielt nicht allzu lange, schrumpfte im Laufe des Vormittags immer mehr. Damit liegt der Aufschlag bei der Evotec-Aktie aus dem vergangenen Monat weiterhin bei rund 15 Prozent. Die gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung