Evotec Aktie: Es bleibt ihr Geheimnis!

Nach einem extrem schlechten Start in die Woche, in der die Aktie von Evotec von zunächst 23,44 Euro auf nur noch 21,98 Euro zurückgefallen war, haben sich die Papiere des Wirkstoffforschungs-Unternehmens bis vor dem Feiertag wieder etwas zurückgekämpft. 22,57 Euro standen am Donnerstag zum Xetra-Handelsschluss auf dem Kurszettel. Warum die Evotec-Aktie nicht besser dasteht, bleibt das Geheimnis der Anleger. Denn das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



