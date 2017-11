Evotec-Aktie: Enormer Kursanstieg – Ist die Korrektur damit beendet?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

nach den Feiertagen in Deutschland schiebt sich die Evotec-Aktie am Donnerstag weit nach oben. Der Tagesgewinn beträgt zum aktuellen Zeitpunkt über 11 %. Damit hat die Aktie in den letzten drei Monaten beeindruckende 52 % hinzugewinnen können. Zu beachten ist jedoch, dass der Biotech-Titel erst kürzlich eine starke Korrektur durchgemacht hat, die unter Umständen noch nicht vorüber ist.

Bankhaus Lampe äußert sich optimistisch zur Evotec-Aktie!

Durch die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Aptuit dürfte sich Evotec weiteres Wachstum in den nächsten Jahren sichern und damit neues Umsatzpotenzial generieren. Der Analyst vom Bankhaus Lampe stufte die Aktie deshalb von „hold“ auf „buy“ hoch. Der neue faire Wert der Evotec-Aktie wird auf 26 Euro taxiert. Das Kursziel liegt damit deutlich oberhalb des bisherigen Jahreshochs.

Charttechnische Analyse: Abwärtstrend ist charttechnisch noch nicht beendet!

Trotz der sich abzeichnenden Erholungstendenzen scheint die Korrektur unter charttechnischen Gesichtspunkten noch nicht beendet zu sein. Der wichtige Stochastik Indikator befindet sich noch im Abwärtsmodus und auch bei den anderen Indikatoren überwiegen noch die bearishen Signale.

Ein Beitrag von Johannes Weber.