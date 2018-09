Evotec Aktie: Eine beeindruckende Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Auch wenn die Aktie von Evotec sich derzeit an den Märkten eher schwertut, so ist die langfristige Entwicklung des Papiers noch immer mehr als beeindruckend. Allein in den letzten sechs Monaten konnte der Titel sich um mehr als 40 Prozent verbessern. Noch deutlicher fallen die Zugewinne über die letzten Jahre aus. Ein Plus von knapp 560 Prozent in den letzten fünf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.