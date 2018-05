Evotec-Aktie: Droht ein erneutes Drama?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec hat am Donnerstag fast 3 % nachgegeben. Für die Aktie bedeutet dies auf dem aktuellen Niveau einen herben Rückschlag, wie Chartanalysten konstatieren. Denn die Aktie ist an sich im charttechnischen Niemandsland unterwegs. Doch auch hier wird es nun wieder knapper. Der Donnerstag kann entscheidend gewesen sein. Im Einzelnen: Die Aktie ist nun nicht mehr in einem charttechnischen Erholungsmodus, sondern wird ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.