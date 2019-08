Evotec Aktie: Dies ist eine kleine Katastrophe

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Zum Ende der Woche hat die Aktie von Evotec in den vergangenen Stunden weitere kleinere Verluste hinnehmen müssen. Dies passt zum Bild, das der Wert in den vergangenen Tagen abgegeben hat. Die Aktie fiel nach der Präsentation der Zahlen am 14. August von mehr als 24 Euro auf unter 20 Euro. Die Zahlen wiederum sind offenbar nachhaltig enttäuschend.

Zahlen werden schlecht gedeutet

Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung