Evotec Aktie: Darauf haben die Anleger gewartet!

Wie Evotec am Donnerstag mitteilte, soll die Zusammenarbeit mit dem französischen Konzern Sanofi in Zukunft noch ausgeweitet werden. Eine neue Initiative soll Forschungspartnerschaften zwischen den beiden Unternehmen auf dem ganzen Globus ermöglichen, welche Krankheitsbereiche mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf ins Auge nehmen. In den nächsten drei Jahren sollen mehrere niedermolekulare Programme und deren Entwicklung realisiert werden.

Ein Beitrag von Robert Sasse.