Evotec-Aktie: Damit hätte wohl niemand gerechnet!

Die Aktie von Evotec ist in den vergangenen Tagen deutlich schwächer geworden. Der Wert hat sich nun am Mittwoch um weitere mehr als 7 % nach unten geschoben. Jetzt könne es nach Meinung der Analysten der charttechnischen Schule in den kommenden Tagen noch weiter abwärts gehen. Denn die Kurse sind unter die wichtige und als Untergrenze fungierende runde 20-Euro-Marke gesackt. Weitere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.