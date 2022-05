Evotec-Aktie: Da sind jetzt Milliarden drin!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie war am Dienstag mit Abstand der Top-Performer im MDAX: Der Titel schoss im regulären Handel um +16,5% auf 24,60 €. Der Hintergrund: Die Hamburger Biotech-Schmiede hat zuvor bekanntgegeben, eine Partnerschaft vertieft zu haben, bei der nun in den kommenden Jahren Milliardenzahlungen winken. So hat das Unternehmen seine 2018 geschlossene Kooperation mit dem New Yorker Pharma-Konzern Bristol Myers Squibb… Hier weiterlesen