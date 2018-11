Evotec-Aktie: Charttechnische Analyse vom 14. November!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Nachdem die Evotec-Aktie Anfang September in eine Abwärtsbewegung überging, befindet sie sich seit Mitte Oktober wieder auf dem Weg nach oben. Während es in den letzten Tagen zu fallenden Kursen kam, gelangen am Mittwoch Aufschläge von mehr als 5 %. Während der GD (38) und der GD (200) unter dem Kurs liegen, befindet sich der GD (100) aktuell über dem Kurs.

Ein Beitrag von Maximilian Weber.