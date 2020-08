Evotec Aktie: Die Bullen werden erneut abgewiesen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Evotec-Aktie konnte am 23. Juli auf ein Hoch bei 25,90 Euro vordringen und dabei das am 18. Juni bei 25,72 Euro ausbildete Hoch leicht übertreffen. Anschließend ging die Aktie jedoch in eine scharfe Korrektur über. Sie konnte bis heute nicht abgeschlossen werden, denn den Käufern ist es auch im August nicht gelungen, einen Anstieg über den kurzfristigen Abwärtstrend seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung