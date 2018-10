Evotec Aktie: Die Bullen sind chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bei den Kursverlusten der Evotec Aktie ist auch am heutigen Freitag noch kein Ende in Sicht. Zwar geben die Käufer sich derzeit Mühe, können den Titel aber im morgendlichen Handel lediglich um 1,5 Prozent nach oben befördern. Das reicht nicht im Ansatz, um den derzeitigen Abwärtstrend auch nur in irgendeiner Art und Weise zu durchbrechen.

Zu rechnen ist deshalb damit, dass in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.